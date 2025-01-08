توصية نيابية بابقاف فتح كليـات جديدة من اختصاصــات الطب البشري والاسنان والصيدلة

أوصت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، بتوجيه الجهـات المعنيـة بايقاف فتح كليـات جديدة من اختصاصــات الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة ، لحين اجراء دراسة شاملة ومتكاملة عن الاحتياجات الفعليـة لهذه الاختصاصات.

وخاطبت اللجنة النيابية ، مكتب رئيس مجلس الوزراء ،بهذا الخصوص ، نظرا الى تزايد اعداد الخريجين من الكليـات الخاصة بالطب البشري وطـب الاسنان والصـيدلة ، ومايترتب على ذلك من تأثير مباشـر على مسـتوى التعليم وجودته فضـلأ عن الاشكالات المتعلقة باستيعاب سوق العمل للعدد المتزايد من الخريجين.