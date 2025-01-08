وزير الكهرباء: وضعنا خطة لاعادة تفعيل عقد استيراد الغاز الايراني

اعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل،اليوم الاربعاء،عن وضع خطة لاعادة تفعيل عقد استيراد الغاز الإيراني بشكل صحيح .

وقال الوزير في تصريح صحفي خلال مشاركته في زيارة الوفد العراقي الى طهران:" حول تجهيز الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء ، ناقشنا مع الجانب الايراني اسباب انقطاع الغاز المورد بحسب العقود والكميات المتفق عليها ، الذي انعكس على كميات تجهيز العراق بالطاقة ".

وتابع أن "الجانب العراقي طلب من الجانب الإيراني تسهيل إجراءات نقل الغاز من تركمانستان الى العراق"، مؤكدا أن "الوزارة تعول بشكل كبير على العقد لتأمين كميات اضافية من الغاز".

واشار الى :" ان الجانب الإيراني اكد الالتزام ببنود عقد استيراد الغاز الى الجانب العراقي".