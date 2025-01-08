وزير الداخلية يبحث مع الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب تعزيز التعاون الأمني والخدمي

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان ،تعزيز التعاون الأمني والخدمي .

وذكرت الوزارة في بيان ،ان" الشمري استقبل في مكتبه اليوم ،الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان

وبحث معه جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العمل الأمني المشترك وتوحيد الجهود في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها. وشهد الاجتماع مجموعة من النقاشات الخاصة بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون".

ودعا الشمري الى "تدعيم أسس التعاون الأمني العربي المشترك وتبني رؤى مشتركة"، مؤكداً اهمية تضافر الجهود الامنية العربية لمواجهة التحديات."

من جانبه، أشاد كومان بالمؤسسة الأمنية العراقية وتأريخها وما حققته من تطور كبير في امكانياتها.