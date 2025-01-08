الأخبار

القضاء يصدر حكما بالسجن المؤبد على أحد عناصر داعش الارهابي


أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، حكما بالسجن المؤبد بحق أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي. 

وذكرت مديرية الإعلام العامة التابعة للحشد الشعبي في بيان أن "القضاء العراقي أصدر حكما بالسجن المؤبد بحق أحد عناصر داعش أطاح به الحشد الشعبي في وقت سابق". 

وأضافت أن "مفارز المديرية العامة للأمنِ والانضباط بهيئة الحشد الشعبي، كانوا قد تمكنوا من الإطاحة بعنصر ينتمي لداعش (ولاية نينوى)، بعدما تحرك فريق مختص من مديرية التحقيقات والأمن الوقائي لمتابعة نشاطه وتحركاته حتى لحظة اعتقاله في محافظة نينوى".

وأوضح البيان أن "الإرهابي عمل بصفة عنصر للطبابة العسكرية في داعش، وبحمل كنية (أبو مصعب) الى حين اعتقاله وإحالته إلى القضاء العراقي، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد وفق المادة الرابعة من قانون العقوبات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يدعو الى حوار إقليمي شامل تستضيفه بغداد، يضمن الأمن والاستقرار، ويعزز الثقة بين دول المنطقة/موسع
السوداني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في سوريا
المالية النيابية تؤكد للبنك الدولي أهمية بقاء البنى التحتية لطريق التنمية بيد الحكومة
رؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء يعقدون اجتماعا في قصر بغداد
توصية نيابية بابقاف فتح كليـات جديدة من اختصاصــات الطب البشري والاسنان والصيدلة
وزير الكهرباء: وضعنا خطة لاعادة تفعيل عقد استيراد الغاز الايراني
وزير الداخلية يبحث مع الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب تعزيز التعاون الأمني والخدمي
القضاء يصدر حكما بالسجن المؤبد على أحد عناصر داعش الارهابي
الجولاني يرسل وزير خارجيته إلى بغداد بعد عودة السوداني
نيجيرفان برزاني يصل دمشق ويلتقي الجولاني وزعيم قسد كل على حدة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك