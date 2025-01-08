القضاء يصدر حكما بالسجن المؤبد على أحد عناصر داعش الارهابي

أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، حكما بالسجن المؤبد بحق أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت مديرية الإعلام العامة التابعة للحشد الشعبي في بيان أن "القضاء العراقي أصدر حكما بالسجن المؤبد بحق أحد عناصر داعش أطاح به الحشد الشعبي في وقت سابق".

وأضافت أن "مفارز المديرية العامة للأمنِ والانضباط بهيئة الحشد الشعبي، كانوا قد تمكنوا من الإطاحة بعنصر ينتمي لداعش (ولاية نينوى)، بعدما تحرك فريق مختص من مديرية التحقيقات والأمن الوقائي لمتابعة نشاطه وتحركاته حتى لحظة اعتقاله في محافظة نينوى".

وأوضح البيان أن "الإرهابي عمل بصفة عنصر للطبابة العسكرية في داعش، وبحمل كنية (أبو مصعب) الى حين اعتقاله وإحالته إلى القضاء العراقي، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد وفق المادة الرابعة من قانون العقوبات".