نيجيرفان برزاني يصل دمشق ويلتقي الجولاني وزعيم قسد كل على حدة

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، عن تفاصيل زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال المصدر، إنه "بعد زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى تركيا، فإنه يجري التجهيز لزيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى سوريا مطلع الأسبوع المقبل".

وأضاف، أن "رئيس الإقليم سيلتقي في دمشق رئيس الإدارة الجديدة أحمد الشرع، ثم يتوجه إلى مناطق شمال شرق سوريا ليلتقي هناك بقائد قوات (قسد) مظلوم عبدي، وينقل لهم رسالة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني بخصوص تقريب وجهات النظر ومشاركة الكرد في إدارة سوريا".

وقبل ذلك، وصل وفد من المجلس الوطني السوري اليوم إلى أربيل، وعقد اجتماعا مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.