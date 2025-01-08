السيد السوداني يلتقي سماحة السيد المرشد الأعلى (دام ظله) في طهران

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، في طهران المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة السيد علي الخامنئي( دام ظله)، إذ ذكر المكتب الإعلامي في بيان له، انه "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في طهران المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي".

وكان رئيس مجلس الوزراء قد وصل العاصمة طهران صباح هذا اليوم على رأس وفد حكومي، في زيارة رسمية يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع قادة الجمهورية الإسلامية، يبحث فيها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي، ومناقشة عدد من الملفات المشتركة، إلى جانب بحث التطورات التي تشهدها المنطقة.