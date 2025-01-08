التربية النيابيَّة: مناقشات بشأن تكييف مناهج المتقدمين للامتحانات الخارجية

صرّحت لجنة التربية النيابيَّة، عن وجود مناقشاتٍ بشأن دمج وتكييف مناهج المتقدِّمين للامتحانات الخارجيَّة لمرحلتي الثالث المتوسّط والسادس الإعداديّ إذ ذكر عضو اللجنة طعمة عبد الله، إنَّ "أعضاء اللجنة النيابيَّة يناقشون مبدئياً، دمج المناهج وتكييف المواضيع لبعض المناهج الدراسيَّة للمتقدِّمين للامتحانات الخارجيَّة التمهيديَّة للمراحل المتوسِّطة والإعداديَّة المنتهية"، مؤكّداً أنه "في حال تمَّ التوصّل إلى قرار، ستتمّ مخاطبة وزارة التربيَّة به".

وألمح بـ"إمكانيَّة دمج عددٍ من المواضيع التربويَّة بموضوعٍ واحدٍ ضمن المادَّة الواحدة، أو دمج مادتين منهجيتين لتُصبحا واحدةً"، مشيراً إلى "حاجة طلبة الامتحانات التمهيديَّة أو المتقدِّمين للامتحانات الخارجيَّة، للدعم، كونهم لم يدرسوا مثل طلبة المدارس النظاميَّة وغير منتظمين بدوامٍ في مدرسةٍ معيَّنة، وبالتالي فهم بحاجةٍ ماسّةٍ إلى دعمٍ يخصّ المناهج الدراسيَّة التي سيعتمدها المتقدِّم في الامتحان التمهيديِّ".