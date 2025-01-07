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المشهداني يعرب عن تطلعه لتعزيز الشراكة بين العراق وتركيا


أعرب رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، (7 كانون الثاني 2025)، عن تطلعه لتعزيز الشراكة بين العراق وتركيا.

وذكر بيان لمكتب المشهداني ان الاخير "استقبل السفير التركي في بغداد، أنيل بورا إينان، وبحثا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية، مع التركيز على ملف المياه الذي يُعدّ من أبرز القضايا الحيوية بين الجانبين".

كما ناقش الطرفان، وفقا للبيان "تطورات الأحداث في المنطقة وتأثيراتها على استقرار البلدين، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية".

وأعرب المشهداني عن "تطلعه لتعزيز الشراكة بين العراق وتركيا بما يخدم مصالح الشعبين"، مؤكداً "أهمية الحوار لحل الملفات العالقة، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقات المبرمة بين البلدين"، بحسب البيان.

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