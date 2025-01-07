العثور على مواد لوجستية واسلحة واعتدة في بساتين الوقف بديالى

ضبطت شرطة ديالى مضافة لعصابات داعش الارهابية في بساتين الوقف شمال شرق بعقوبة ، مركز المحافظة .
وقال قائد الشرطة للواء الركن محمد كاظم عطية في بيان:" ان قوة مشتركة من مفارز شرطة ديالى و لواء المهمات الخاصة في الشرطة الاتحادية، ضبطت مضافة تعود لعصابات داعش الارهابية في بساتين الوقف ، تضم اسلحة واعتدة خفيفة ومتوسطة مختلفة ومواد لوجستية ".
واضاف:" ان العملية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة باسناد الجهد الاستخباري "
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