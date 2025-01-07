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الحكومة توافق على إجازة مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات بتقنية الحرق التام


وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على منح الإجازة الاستثمارية لمشروع محطة توليد الطاقة من النفايات بتقنية الحرق التام.

وذكر مكتب السوداني في بيان أنه"ضمن الجهود العاملة على توليد الطاقة من النفايات، وافق المجلس على ما يأتي:

1.قيام الهيئة الوطنية للاستثمار بمنح الإجازة الاستثمارية لمشروع محطة توليد الطاقة من النفايات بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة في محافظة بغداد على جزء من القطعة المرقمة (43626/ 1 مقاطعة 3 النهروان)، استنادًا إلى أحكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل الى شركة (SHANGAHAI SUS ENVIRONMENT CO.LTD).

2.تخويل هيئة الاستثمار صلاحية إصدار الاجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري، بالاشتراك مع الجهات القطاعية المعنية بمدخلات ومخرجات المشروع، وزارات؛ الصحة، والكهرباء، والبيئة، وأمانة بغداد، باعتباره المشروع الأول في العراق لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار التنسيق مع وزارة الخارجية بالتحقق من وثائق الشركة المذكورة آنفًا قبل إحالة المشروع".

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الحكومة توافق على إجازة مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات بتقنية الحرق التام
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