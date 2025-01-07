رئيس جامعة الإسراء يطمئن الطلبة وذويهم: الوضع آمن

طمأن رئيس جامعة الإسراء، اليوم الثلاثاء، الطلبة وذويهم بأن الوضع آمن.

وقال رئيس الجامعة، في مؤتمر صحفي، إن "الشخص المسلح الذي اقتحم الكلية قام بالاعتداء على أحد الحراس الأمنين وإصابة اثنين من الأمنية، فضلا عن إصابة موظف وطالبين بعملية استغرقت 50 ثانية".

وأضاف، أن "الشخص المعتدي ليس طالبا في جامعتنا وهو طالب في كلية بغداد للعلوم الطبية"، مردفا أن "حراسنا قاموا ببسالة بمنعه من اقتحام الحرم الجامعي".

وختم بالقول: "نطمن جميع الطلبة وذويهم بأن الجامعة آمنة تبذل قصارى جهدها لتأمين الطلبة".