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العراق يعتزم زيادة القطعات العسكرية على حدوده مع سوريا


أكد رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الثلاثاء، أن الحدود مع سوريا محصنة، وفيما أكد التوجه لزيادة القطعات الأمنية هناك، أعلن اتمام بناء 400 كم من الجدار الكونكريتي بين البلدين.

وقال الخفاجي بحسب الوكالة الرسمية، إن" وزارتي الداخلية والدفاع وقيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي اتخذت إجراءات مشددة مكنتنا من تحصين الحدود مع جانب السوري منذ حوالي أكثر من ثلاث سنوات".

وأضاف الخفاجي، أن "هناك توجه لزيادة القطعات في تلك المنطقة، بالإضافة إلى العمل الكبير الذي تقوم به القوات الأمنية على مدار 24 ساعة من خلال الجهد الاستخبارية ومتابعة ملاحقة الخلايا النائمة، فضلاً عن الضربات الجوية المستمرة" ،مشيراً إلى أن "استقرار الحدود العراقية السورية كبير جدا من ناحيتنا، إذ لا نسمح بأن يكون هناك أي خروقات باتجاه العراق".

ولفت إلى "استمرار العمل بالجدار الكونكريتي على طول الحدود البالغ 615 كيلومترا، حيث تم إنهاء 400 كيلومتر منه وباقي 210 - 215 كيلو سيتم إكماله بوقت لاحق منتصف العام وإنهاء أي ثغرة أمنية على الحدود".

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