رئيس الوزراء: ما يشهده البلد اليوم من أمن واستقرار جاء نتيجة التضحيات الجسام لقواتنا المسلحة

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني :" ان ما يشهده البلد اليوم من أمن واستقرار جاء نتيجة التضحيات الجسام لقواتنا المسلحة وجيشنا الذي يشكل الدعامة الاساسية للنظام السياسي".

وجدد السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، التزام الحكومة بتأمين كل المستلزمات التسليحية والفنية للجيش والشرطة .

ووجه بتحليل مدى التقدم في التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدفع الالكتروني وتحليل التغير في الرداء مقارنةً بالسنوات السابقة