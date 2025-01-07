أردوغان يستقبل مسرور بارزاني

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية جرى خلال المقابلة التي حضرها وزير الخارجية هاكان فيدان بحث العلاقات بين الجانبين وعددا من الملفات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أردوغان خلال المباحثات أن هناك حاجة إلى تنفيذ مشاريع من شأنها زيادة استقرار وازدهار المنطقة، وخاصة مشروع "طريق التنمية في العراق وصولا الى اوربا عن طريق تركيا".

واوضح الرئيس التركي خلال المقابلة أن انقرة تولي أهمية للحفاظ على استقرار وأمن العراق، وخاصة في ضوء التطورات في سوريا، وأنها تسعى جاهدة لمنع تسبب التطورات في عدم استقرار جديد في المنطقة.

وشدد اردوغان على أن أنقرة تسعى جاهدة للحيلولة دون تؤدّي التطورات في سوريا إلى حالة عدم استقرار جديدة في المنطقة مؤكدا أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية وأذرعها في مستقبل سوريا الجديدة .