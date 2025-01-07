الأخبار

وزيرة الهجرة : نساند قرار " ضيوف العراق " العودة لبلادهم .. وهذه جهودنا لرعاية الوافدين اللبنانيين


افصحت وزارة الهجرة والمهجرين ، عن مسار جهودها لاحتضان ورعاية ضيوف العراق من الوافدين اللبنانيين .

وذكرت وزيرة الهجرة ايفان فائق يعقوب ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" ان الوزارة دأبت على متابعة اوضاع

ضيوف العراق من الاشقاء اللبنانيين في كافة المحافظات وتسجيلهم مع توفير كافة الخدمات والاحتياجات، بالتنسيق مع الجهات المحلية والمؤسسات المعنية ".

واضافت : "مازلنا ملتزمين ونساند قرار الاشقاء اللبنانين بالعودة الآمنة الى بلدهم ، بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء ، لاعادتهم بشكل آمن الى لبنان ، وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي خول الوزارة تبني اعادتهم مجانا الى مناطقهم وديارهم في لبنان الشقيق ".

وعن ملف النازحين ومخيمات النزوح في العراق ، قالت فائق: " لدينا جهود مستمرة في ملف مخيمات النزوح ونعمل مع حكومة اقليم كردستان ومنظمات الامم المتحدة لاعادتهم بشكل كامل الى مناطق سكناهم الاصلية ، وهذا يحتاج الى ديمومة التعامل مع ملف اعادتهم بشكل جدي ، لتقديم كافة الخدمات من خلال الوحدة الادارية المسؤولة في مناطقهم ، وخاصة بمحافظة نينوى".

واشادت بدور النواب واللجان النيابية المعنية " المرأة والهجرة وحقوق الانسان " في التعاون مع وزارة الهجرة لانجاز هذه الملفات .

وقرر مجلس الوزراء ، في كانون الاول الماضي ، تسيير رحلات جوية مجانية الى بيروت لنقل ضيوف العراق من المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة الى بلادهم.

يذكر ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، في تشرين الاول الماضي ، باطلاق تسمية ضيوف العراق على اللبنانيين الوافدين بدلاً من "نازحين" .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزيرة الهجرة : نساند قرار " ضيوف العراق " العودة لبلادهم .. وهذه جهودنا لرعاية الوافدين اللبنانيين
صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني الى 45.885 شهيداً و109.196 مصابا
الفياض والولائي يؤكدان أهمية دعم الحشد الشعبي لمواجهة التحديات
العراق يعلن استرداد 8 تجار مخدرات "خطرين" من الكويت
العثور على حطام طائرة مسيّرة "غامضة" في بادية السماوة
حراك نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب بعد الإخفاق بالتعديل الوزاري
مجلس الخدمة يصوت على قرار تعيين الوجبة الثانية من ذوي المهن الصحية والطبية
النزاهة: ضـبط (٣) موظفـيـن لصرفهم رواتب خلافاً للقانون في بابل
رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع محيطه الإقليمي وفقا لمبادئ حسن الجوار
المشهداني يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في إطار المصالح المشتركة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك