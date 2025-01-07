وزيرة الهجرة : نساند قرار " ضيوف العراق " العودة لبلادهم .. وهذه جهودنا لرعاية الوافدين اللبنانيين

افصحت وزارة الهجرة والمهجرين ، عن مسار جهودها لاحتضان ورعاية ضيوف العراق من الوافدين اللبنانيين .

وذكرت وزيرة الهجرة ايفان فائق يعقوب ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" ان الوزارة دأبت على متابعة اوضاع

ضيوف العراق من الاشقاء اللبنانيين في كافة المحافظات وتسجيلهم مع توفير كافة الخدمات والاحتياجات، بالتنسيق مع الجهات المحلية والمؤسسات المعنية ".

واضافت : "مازلنا ملتزمين ونساند قرار الاشقاء اللبنانين بالعودة الآمنة الى بلدهم ، بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء ، لاعادتهم بشكل آمن الى لبنان ، وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي خول الوزارة تبني اعادتهم مجانا الى مناطقهم وديارهم في لبنان الشقيق ".

وعن ملف النازحين ومخيمات النزوح في العراق ، قالت فائق: " لدينا جهود مستمرة في ملف مخيمات النزوح ونعمل مع حكومة اقليم كردستان ومنظمات الامم المتحدة لاعادتهم بشكل كامل الى مناطق سكناهم الاصلية ، وهذا يحتاج الى ديمومة التعامل مع ملف اعادتهم بشكل جدي ، لتقديم كافة الخدمات من خلال الوحدة الادارية المسؤولة في مناطقهم ، وخاصة بمحافظة نينوى".

واشادت بدور النواب واللجان النيابية المعنية " المرأة والهجرة وحقوق الانسان " في التعاون مع وزارة الهجرة لانجاز هذه الملفات .

وقرر مجلس الوزراء ، في كانون الاول الماضي ، تسيير رحلات جوية مجانية الى بيروت لنقل ضيوف العراق من المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة الى بلادهم.

يذكر ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، في تشرين الاول الماضي ، باطلاق تسمية ضيوف العراق على اللبنانيين الوافدين بدلاً من "نازحين" .