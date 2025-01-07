صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني الى 45.885 شهيداً و109.196 مصابا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني للقطاع المستمر منذ أكتوبر / تشرين الاول 2023 ، الى 45.885 شهيداً ، و109.196 مصابا.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي :" ان القوات الصهيونية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 31 شهيداً و57 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.