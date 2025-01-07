العثور على حطام طائرة مسيّرة "غامضة" في بادية السماوة

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، عن معلومات مهمة تتعلق بطائرة مسيّرة تم العثور عليها في بادية السماوة، أقصى جنوب العراق.

وقال المصدر في تصريح، إن "قوة أمنية، وبناءً على اتصالات وردت من المواطنين، تمكنت من العثور على حطام طائرة مسيّرة في منطقة الزهرة، الواقعة غرب بادية السماوة قرب قضاء السلمان في محافظة المثنى".

وأضاف أن "الطائرة المسيّرة مدمرة بالكامل، وحطامها متناثر ضمن مساحة تزيد عن 30 مترًا. ويُرجّح أن تكون قد سقطت منذ فترة ليست قصيرة، إلا أنه لم يتم تحديد نوعها أو بلد المنشأ حتى الآن".

وأشار المصدر إلى أن "هناك إجراءات أمنية تم اتخاذها، وسيتم جمع الأجزاء الكبيرة من الطائرة ونقلها إلى المراكز الأمنية لإجراء التحليلات اللازمة بهدف التعرف على نوعها والتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة".

وأكد أن "بادية السماوة أو البادية الجنوبية بشكل عام شهدت، خلال الأشهر الماضية، العثور على العديد من الطائرات المسيّرة المحطمة. وقد تم فتح تحقيقات لمعرفة أنشطة هذه الطائرات وما إذا كانت تحمل فيديوهات أو متفجرات، حيث لا يزال الموضوع قيد التحقيق في الوقت الحالي".