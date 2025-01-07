مجلس الخدمة يصوت على قرار تعيين الوجبة الثانية من ذوي المهن الصحية والطبية

صوت مجلس الخدمة الاتحادي على قرار تعيين الوجبة الثانية من ذوي المهن الصحية والطبية.

وذكر بيان لاعلام مجلس الخدمة ، ان المجلس "عقد صباح اليوم الثلاثاء جلستهِ الطارئة الاولى للعام الجديد ، للنظر في إصدار قرار تعيين الوجبة الثانية من المشمولين بقانون رقم (٦) المُعدل لسنة ٢٠٠٠ ، وحسب القوائم المُرسلة من وزارة الصحة الى مجلس الخدمة بموجب كتابهم ذي العدد 19454 في 29/12/2024".

وأوضح ان "المجلس صوت في جلسته على إصدار قرار تعيين للذوات المُرسلة اسماؤهم الى المجلس وحسب الضوابط ، طبقاً للبيانات الواردة من وزارة الصحة والمُوافق على كُلفها المالية من قبل وزارة المالية".

وأكد مجلس الخدمة بحسب البيان "التزامهِ التام في تأدية اعمالهِ المُوكلةِ اليه وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء في توظيف الموارد البشرية طبقاً للقوانين النافذة".