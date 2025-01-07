النزاهة: ضـبط (٣) موظفـيـن لصرفهم رواتب خلافاً للقانون في بابل

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، بتنفيذها عمليَّة ضبطٍ لثلاثة مُوظَّفين في مُديريَّة تقاعد مُحافظة بابل؛ على خلفيَّة ترويج معاملاتٍ تقاعديَّةٍ مُخالفة للقانون.

وذكرت في بيان ،ان" فريق عملٍ مختصا من مكتب تحقيق بابل ، تمكَّن بعد المُتابعة والتحرّي والتدقيق الدقيق في مُديريَّة تقاعد مُحافظة بابل من ضبط (٣) مُوظَّفين، على خلفيَّة قيامهم بصرف مبالغ ماليَّةٍ كراتبٍ تقاعديٍّ لورثة أحد المُستفيدين، بناءً على تقارير طبيَّةٍ تمَّ التلاعب فيها وتسجيل نسبة عجزٍ مُخالفةٍ للواقع.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ" الفريق رصد مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّة في المُديريَّة، إذ إنَّ الإضبارة التقاعديَّة للمُستفيد بمحتوياتها كافة مفقودة؛ وبالرغم من ذلك تمَّ صرف رواتب للمُستفيد مُنْذُ العام ٢٠١٨ ولغاية العام ٢٠٢٣."