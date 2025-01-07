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رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع محيطه الإقليمي وفقا لمبادئ حسن الجوار


أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع محيطه الإقليمي وفقا لمبادئ حسن الجوار وبما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية ، ان" رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الثلاثاء ، سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن تشارلز هيتشن، وبحث العلاقات بين العراق والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها لتشمل مختلف المجالات".

وأكد رئيس الجمهورية "أهمية توسيع آفاق التعاون وتنشيط التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك خدمة للمصالح العليا للبلدين الصديقين وتعزيزاً للاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة".

وأشار الرئيس إلى" الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد وانعكاساتهما الإيجابية على النواحي الاقتصادية والخدمية والمعيشية، ".

من جانبه أكد هيتشن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق وعلى مختلف الصعد، مشيداً بجهود العراق على طريق تثبيت أسس السلام في المنطقة"

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رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع محيطه الإقليمي وفقا لمبادئ حسن الجوار
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