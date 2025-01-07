المشهداني يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في إطار المصالح المشتركة

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في إطار المصالح المشتركة، مشدداً على ضرورة استمرار الحوار والتعاون لدعم استقرار العراق ومواصلة الجهود في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية .

وقال بيان للمكتب الاعلامي للمشهداني " ان رئيس مجلس النواب ، محمود المشهداني،استقبل اليوم الثلاثاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، إليزابيث ترودو، بحضور مديرة القسم السياسي في السفارة، ميشيل سايدرز.

واضاف البيان" انه جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في العراق، وسبل تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين البلدين ، مع التأكيد على دعم الولايات المتحدة للعراق في مختلف المجالات، و بما يعزز الاستقرار والتنمية.

وتابع البيان" ان اللقاء تناول عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة وتأثيراتها على الساحة العراقية.