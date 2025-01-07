العثور على مضافة لداعش الارهابي في ديالى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، (7 كانون الثاني 2025)، عن عثور قوة من الشرطة الاتحادية على مضافة لعصابات داعش الارهابية في محافظة ديالى.

وذكر بيان لوزارة الداخلية،، ان: "قوة من لواء المهمات الخاصة في الشرطة الاتحادية، تمكنت وضمن قاطع مسؤولية اللواء الواحد والعشرين الفرقة الخامسة شرطة اتحادية في محافظة ديالى، من ضبط مضافة تابعة لعصابات داعش الإرهابية في منطقة (المخيسة)".

وبين، ان "العملية جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة بإسناد الجهد الاستخباري، حيث تم العثور داخل المضافة على مواد لوجستية تستخدمها تلك العصابات الإجرامية".