رئيس الوزراء يصدر توجيه حكومي لوزارة الكهرباء والنفط

أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، توجيها الى وزارة الكهرباء يخص التعاقد حول الغاز، إذ ذكر ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً مع ممثلي شركة الهلال النفطية، بحضور السيدين وزيري النفط والكهرباء"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع، مناقشة خطط الحكومة في المضي باستثمار الغاز بالشراكة مع القطاع الخاص".

فقد وجّه رئيس الوزراء وزارة الكهرباء "بالمضي في التعاقد مع شركة الهلال للحصول على (100) مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، من أجل الاستفادة منه في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية".

كما أوعز السوداني لوزارة النفط "بالإسراع في تذليل كل العقبات التي تعترض المضي باستثمار شركة الهلال للغاز والنفط في حقل الخشم الأحمر - إنجانة، الذي يقع في محافظة ديالى، ضمن خطة ومدة زمنية محددتين".