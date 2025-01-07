الأخبار

وزارة العدل تعلن عن عدد المطلق سراحهم خلال العام الماضي 2024


 

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن العدد الكلي للنزلاء المفرج عنهم من جميع اقسام دائرة الإصلاح العراقية في بغداد والمحافظات للفترة من 1كانون الثاني 2024 ولغاية 31 كانون الأول 2024، إذ ذكرت الوزارة في بيان لها، إن "العدد الكلي وفقاً للتقرير الاحصائي الذي أجرته الدائرة بلغ (8068) حالة اطلاق سراح بينهم 321 نزيلة، و(7747) نزيل".

وأضافت الوزارة، أنه "تم اطلاق سراحهم بالافراج او بقرارات تمييزية او انتهاء مدة محكومية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء يصدر توجيه حكومي لوزارة الكهرباء والنفط
وزارة العدل تعلن عن عدد المطلق سراحهم خلال العام الماضي 2024
 شوارع تتحول الى برك مياه ووحل في الديوانية خلال ساعات
الشيخ جلال الدين الصغير : الإعلام والخطر القادم.. ما الذي يُراد تمريره عبر تداول الأخبار المضللة؟
قنبلة داعش الموقوتة.. 11 جريمة بمخيم الهول خلال 72 ساعة وتصاعد العنف بازدياد
مقتل وإصاية 3 أفراد من التحالف باشتباكات مع داعش في العراق وسوريا
الإطار التنسيقي يؤكد أهمية إقرار القوانين الهامة التي ينتظرها المواطنون وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية
جهاز مكافحة الإرهاب: تدمير مضافة لداعش بضربة جوية في سلسلة جبال حمرين
جهاز مكافحة الإرهاب: تدمير مضافة بغارة جوية في جبال حمرين
السوداني : الحكومة حرصت منذ تشكيلها على تقديم الدعم والاسناد للجيش ووضعت ضمن برنامجها مهمة تطوير قدراته
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك