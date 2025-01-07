وزارة العدل تعلن عن عدد المطلق سراحهم خلال العام الماضي 2024

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن العدد الكلي للنزلاء المفرج عنهم من جميع اقسام دائرة الإصلاح العراقية في بغداد والمحافظات للفترة من 1كانون الثاني 2024 ولغاية 31 كانون الأول 2024، إذ ذكرت الوزارة في بيان لها، إن "العدد الكلي وفقاً للتقرير الاحصائي الذي أجرته الدائرة بلغ (8068) حالة اطلاق سراح بينهم 321 نزيلة، و(7747) نزيل".

وأضافت الوزارة، أنه "تم اطلاق سراحهم بالافراج او بقرارات تمييزية او انتهاء مدة محكومية".