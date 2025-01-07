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مقتل وإصاية 3 أفراد من التحالف باشتباكات مع داعش في العراق وسوريا


 

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الامريكي، اليوم الإثنين، (6 كانون الثاني 2025)، عن مقتل أحد أفراد التحالف الدولي وإصابة إثنين آخرين في عمليات استهدفت داعش الارهابي في العراق وسوريا.

وذكر بيان لها، ان "القيادة المركزية (CENTCOM) والقوات الشريكة أجرتا عمليات في العراق وسوريا، من 30 ديسمبر كانون الأول 2024، إلى 6 يناير كانون الثاني 2025، لدعم حملة هزيمة داعش المستمرة".

وأضاف انه وخلال هذه الفترة "شنت القيادة المركزية والقوات العراقية ضربات متعددة في جبال الحمرين في العراق، مستهدفة مواقع داعش المعروفة، وعملت العمليات على تعطيل وتدهور قدرة داعش على تخطيط وتنظيم وشن الهجمات ضد المدنيين في المنطقة، وكذلك المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

ونوه الى، ان "مقاتلي داعش اشتبكوا مع قوات التحالف في عدة مناسبات، مما أدى إلى استخدام الضربات الجوية للتحالف، باستخدام طائرات F-16 وF-15s وA-10s. نجحت A-10s المكلفة بدعم القوات البرية في المنطقة في القضاء على مقاتلي داعش داخل كهف، وقتل أحد أعضاء التحالف وأصيب اثنان من دولتين مختلفتين، و لم تكن هناك إصابات للأفراد الأمريكيين أو أضرار في المعدات الأمريكية".

وكشف البيان انه "ومن 2-3 يناير كانون الثاني، قامت قوات سوريا الديمقراطية، التي مكنتها قوات القيادة المركزية، بعملية داعش بالقرب من دير الزور، سوريا، مما أدى إلى القبض على زعيم خلية هجوم داعش".

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