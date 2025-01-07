الإطار التنسيقي يؤكد أهمية إقرار القوانين الهامة التي ينتظرها المواطنون وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية

اكد الإطار التنسيقي أهمية إقرار القوانين الهامة التي ينتظرها المواطنون وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية.

وقال بيان للدائرة الاعلامية في الاطار ان الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة أهم الملفات الداخلية والتطورات الأقليمية والدولية.

وفي مستهل الاجتماع قدم الاطار التنسيقي خالص تبريكاته للجيش العراقي الباسل بعيده الوطني مستذكراً بطولاته في دحر قوى الظلام والتكفير .

واضاف البيان ان رئيس الوزراء قدم عرضاً عن التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة مشيدا بالدور الكبير للقوات الأمنية والجيش في حفظ أمن البلاد.

واعرب الإطار عن تثمينه لدور الحكومة العراقية في إدارة الملفات خصوصاً ما يتعلق منها بالعلاقات الخارجية للعراق مع العالم وما يستجد به تغيرات وتطورات