جهاز مكافحة الإرهاب: تدمير مضافة لداعش بضربة جوية في سلسلة جبال حمرين

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، تدمير مضافة لعصابات "داعش" في سلسلة جبال حمرين.

وقال الجهاز في بيان: إنه "ما زالت عمليات قواتنا الأمنية البطلة مستمرة على مختلف قواطع المسؤولية بزخم أكبر واستهداف نوعي لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة".

وأضاف، أن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية تفتيش في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، وخلال هذا الواجب، رصدت قوات الجهاز مضافة للإرهابيين بداخلها عناصر من عصابات داعش حاولوا التعرض للقوة المنفذة للواجب".

وأشار إلى، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، أغارت طائرات F_16 على هذه المضافة ودمرتها بالكامل"