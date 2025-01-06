إعتقال مطلوب وأبنه في أربيل بعد مواجهة مسلحة!

صرّح مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة شرطيين بجروح طفيفة خلال مواجهة مسلحة مع أحد المطلوبين في ناحية بستورة بأطراف أربيل، إذ ذكر المصدر أن "المطلوب كان قد توجه إلى مديرية البطاقة الوطنية، وحين تعرفت الشرطة على هويته وحاولت إلقاء القبض عليه، قام ابنه الذي كان يستقل مركبة عسكرية بإطلاق النار باتجاه أفراد الشرطة، مما أسفر عن إصابة شرطيين بجروح".

وأوضح أن "الحادثة انتهت بتسليم المطلوب وابنه نفسيهما إلى القوات الأمنية"، مشيراً إلى أن "إصابات الشرطيين كانت طفيفة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".