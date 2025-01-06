ارتفاع خزين سدود إقليم كردستان بمليار متر مكعب

أوضحت البيانات عن زيادة ملحوظة في حجم المياه المخزنة بالسدود الرئيسية الثلاثة في إقليم كردستان، إذ ساهمت الإدارة المنظمة للموارد المائية في تعزيز المخزون المائي رغم تراجع معدلات الأمطار مقارنة بالعام السابق.

ويُعتبر سد دوكان الأكبر في إقليم كردستان بطاقة تخزينية تصل إلى سبعة مليارات متر مكعب.

ولفتت البيانات إلى أن نسبة التخزين الحالية تتجاوز 30%، مسجلة زيادة تفوق 500 مليون متر مكعب عن العام الماضي، بينما وصل مستوى التخزين في سد دربنديخان، الذي تبلغ طاقته التخزينية ثلاثة مليارات متر مكعب، إلى 50%، محققاً زيادة تقارب 200 مليون متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.