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رئيس الوزراء يطلع على الاستعدادات الخاصة بدورة حوار بغداد الدولي


أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على أن مشروع طريق التنمية سيعزز قوة العراق في المنطقة من الناحية السياسية والاقتصادية.

السوداني يطّلع على الاستعدادات الخاصة بدورة "حوار بغداد الدولي" للعام الحالي

واطلع السوداني خلال لقاء جمعه بمدير المعهد العراقي للحوار عباس راضي العامري، على ما تقوم به اللجنة التنظيمية لحوار بغداد الدولي السابع، الذي ستكون يومي 22 و23 فبراير 2025 تحت شعار "طريق التنمية العراقي.. تحالف المصالح والرهانات الجيوسياسية".

وأشار إلى أن اختيار هذا الموضوع يقع ضمن الاهتمام العراقي الكبير بالمشروع، الذي يُعطي البلد دورا محوريا في النظام الإقليمي كنقطة مهمة للتواصل بين الشرق والغرب، إذ عبر رئيس مجلس الوزراء العراقي عن رعايته لهذا التجمع الدولي السنوي الذي تحتضنه العاصمة بغداد، والذي تتم فيه استضافة نخبة من أهم صانعي القرار في المنطقة والعالم.

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