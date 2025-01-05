التعليم تصدر بيانا بشأن حادث جامعة "الإسراء"

علقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، على حادث إطلاق نار داخل جامعة الاسراء في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الشخص المتورط بإطلاق النار في بوابة جامعة الإسراء ليس طالبا فيها ويعاني من اضطراب نفسي وأن الإجراءات القانونية ستأخذ سياقها على وفق مجريات التحقيق".

وأشارت الوزارة إلى أنها "تواصل التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيق بالحادث وتطمئن الرأي العام بعودة الدوام في جامعة الإسراء إلى وضعه المعتاد".