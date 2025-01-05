المشهداني: سندعم في السلطة التشريعية زيادة تماسك القوات المسلحة

اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاحد (5 كانون الثاني 2025)، أن السلطة التشريعية ستدعم زيادة تماسك القوات المسلحة العراقية.

وقال المشهداني في كلمة له خلال المحفل التأبيني الرسمي لاستشهاد قادة النصر، "نطمئن أبناءنا في الحشد الشعبي بأننا سنقر القانون الذي يخدمهم".

وأضاف أن "السلطة التشريعية ستدعم أي قانون او أي قرار يطلب منها لزيادة تماسك القوات المسلحة العراقية"، مبيناً "لدينا الكفاءة التامة لتطوير الأجهزة الأمنية ولدينا ضباط وقادة تعلموا من الحروب التي مررنا بها".