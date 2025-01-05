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توضيح بشأن تأخر صرف رواتب المتقاعدين


 

أكدت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، أن رواتب المتقاعدين مؤمنة بالكامل، فيما دعت المصارف كافة إلى استكمال إجراءات صرف الرواتب التقاعدية، حيث ذكرت الهيئة  في بيان لها، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخباراً وتفسيرات مختلفة عن أسباب تأخر صرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2025"، مطمئنة "شريحة المتقاعدين كافة، أن رواتبهم مؤمّنة بالكامل، ولا يوجد هناك أي شح في السيولة المالية التي تغطي الرواتب".

وأوضح البيان أن "كل ما أشيع ليس سوى تكهنات لا تستند الى أي أساس، وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع"، لافتا الى "استكمال كافة الإجراءات في رفع بيانات رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2025 حسب موعدها المحدد، وأُرسلت الى المصارف بتاريخ 31-12-2024 بغية استكمال إجراءات الصرف ضمن خطة الهيئة التي أطلقتها سابقاً بصرف الرواتب التقاعدية في اليوم الأول من كل شهر وهي ملتزمة بهذه الخطة".

وبيّن، "في حال صادف اليوم الأول من الشهر عطلة رسمية (كما حدث ذلك يوم 1-1-2025) ، فإن صرف الرواتب سيرحل الى اليوم التالي"، موضحة أن "الذي حدث في يوم 2-1-2025، هو أن المصارف لم تتمكن من استكمال إجراءات الصرف بسبب توجيه البنك المركزي بتعطيل العمل في المصارف، الأمر الذي أدّى الى تأخير صرف رواتب المتقاعدين يوم الخميس 2-1-2025".

ودعت الهيئة "المصارف كافة إلى استكمال إجراءات صرف الرواتب التقاعدية اعتباراً من هذا اليوم الأحد الموافق 5-1-2025 بعد أن تم استئناف عملها".

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توضيح بشأن تأخر صرف رواتب المتقاعدين
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