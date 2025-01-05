حالة الطقس: موجة مطرية قادمة في مناطق متفرقة من البلاد

يتوقع أن تمر البلاد بأجواء مطرية بعد ظهر اليوم الاحد لتستمر حتى الثلاثاء المقبل، تكون فيها نسبة المناطق الجنوبية والوسطى هي الأعلى حيث يعيق مرتفع جوي منخفض الامطار ويمنعه من التمدد، فيما تكون الزخات على شكل دفعات.

وطبقًا لبيانات الطقس، فإن المنخفض الذي كان يصنف ضمن الفئة المتوسطة انخفضت شدته الى محدودة، وبينما تبدأ صافرة انطلاق الامطار من المناطق الغربية الا ان المناطق الجنوبية ستكون الأعلى حصة بالامطار، تليها المناطق الوسطى ثم الغربية وبشكل اقل في المدن الشمالية.

وستبدأ الموجة منتصف نهار اليوم الاحد في مناطق غرب الانبار وربما تشمل نينوى ودهوك بشكل محدود، لتتحسن الفرص ابتداء من يوم غد الاثنين والثلاثاء لتكون بشكل اقوى على مناطق الجنوب والوسط وتستمر حتى صباح الثلاثاء.

ويتوقع ان تكون الامطار مصاحبة للرعد وتستمر الحالة بشكل متقطع وعلى شكل دفعات حتى ساعات فجر وصباح الثلاثاء.

وتشمل الموجة المطرية جميع المناطق الجنوبية والوسطى والشرقية والغربية مع تفاوت في الشمولية فقد تهطل امطار غزيرة في مناطق بينما بعض المناطق الاخرى قد تكون امطارها خفيفة الى متوسطة وربما زخات او قطرات فقط.