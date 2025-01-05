 نائب يتحدث عن وجود ربع مليون عاطل عن العمل في البصرة!

صرّح النائب عدنان الجابري، عن وجود ربع مليون عاطل عن العمل في البصرة،موضحًا أن تفعيل قانون العاصمة الاقتصادية هو جزء كبير من الحل، إذ كر الجابري في حديثه لقناة السومرية، إن "تظاهرات أهالي الصادق تمثل كل البصريين وهم يعانون من التهميش في موضوع تشغيل الشباب العاطلين عن العمل"، مشيرا الى ان "العمالة الوافدة استحوذت على كل فرص العمل الموجودة".

وبيّن أن "هناك استدعاءً لمحافظ البصرة حول موضوع قانون العاصمة الاقتصادية"، موضحا أن "256 الف عاطل عن العمل في البصرة وهذا الرقم كبير جدا ومرعب".

كما أشار الجابري الى أن "تفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية هو جزء كبير من الحل وهنالك تعطيل متعمد"، كاشفا "وجهنا بتوجيه سؤال شفاهي تحت قبة البرلمان وقرر البرلمان استدعاء المحافظ بعد انتهاء العطلة التشريعية".