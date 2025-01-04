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الطيران العراقي يدمر مضافة لداعش في سلسلة جبال حمرين


لازالت عمليات قواتنا الأمنية البطلة مستمرة على مختلف قواطع المسؤولية بزخم أكبر وأستهداف نوعي لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية التي تلفظ أنفاسه الأخيرة.

إذ نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية تفتيش في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك  ، وخلال هذا الواجب فقد رصدت قوات الجهاز مضافة للإرهابيين بداخلها عناصر من عصابات داعش حاولوا التعرض للقوة المنفذة للواجب. 

ووفقاً لمعلومات دقيقة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع خلية الإستهداف في قيادة العمليات المشتركة ، غارت طائرات F_16 على هذه المضافة ودمرتها بالكامل. 

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