رئيس الوزراء: ليس من حق أي أحد مهما كان أن يفرض علينا التغيير والإصلاح

شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ان فرض التغيير والإصلاح على الحكومة العراقية أمر مرفوض، مشيرا الى ان نسبة الإنجاز في البرنامج الحكومي بلغت أكثر من ستين بالمئة.

وقال السوداني خلال كلمة له بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم، إنه "ليس من حق أي أحد مهما كان أن يفرض علينا التغيير والإصلاح في أي ملف اقتصاديا كان أم أمنيا مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل".

وأضاف رئيس الوزراء، أن "هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بأوهام وأمنيات تعيش في عقول العاجزين وذلك بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق وهو أمر لا مجال لمناقشته".

وتابع السوداني، "لا بد لنا وبعد مرور أكثر من عقدين على عمر نظامنا السياسي الجديد أن نراجع ما أنجز وما تأخرنا فيه"، مشيرا الى ان "الإنجازات هي أكبر وأكثر لأننا أسسنا لنظام سياسي مستند الى دستور يمثل جميع العراقيين".

وبين رئيس الوزراء أن "حكومتنا حرصت منذ مباشرتها مهامها التنفيذية على رسم خطوط واضحة للعمل في عدة اتجاهات داخليا وخارجيا"، لافتا الى ان "نسبة الإنجاز في البرنامج الحكومي بلغت أكثر من ستين بالمئة".

وأكد رئيس الوزراء "أكملنا العديد من الاستحقاقات المهمة مثل اجراء انتخابات مجالس المحافظات والتعداد السكاني وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي واعادة توصيفها وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة".