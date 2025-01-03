اعتقال عصابة متخصصة بسرقة الاثار شمال الحلة

تمكنت قوة من مكتب مكافحة الجريمه المنظمة في شرطة بابل من اعتقال عصابة تتاجر بالاثار في ناحية جبلة شمال الحلة اليوم الجمعة.

وقال العقيد ياسر سليم وتوت مدير مكتب مكافحة الجريمه المنظمة " ان معلومات استخبارتية قادت اليوم الجمعة بكمين لاعتقال عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص مختصين بتهريب الاثار في ناحية جبلة شمال الحلة.

واضاف ان القوة عثرت على قطعه اثرية بحوزتهم وتم تسليمها الى داىرة اثار بابل لفحصها وعلى صعيد متصل اكد وتوت ان قوة اخرى تابعه للمكتب تمكنت اليوم ايضا من العثور على براميل مدفونة في احدى المزارع في ناحية الإسكندرية شمال الحلة تضم قناني مشروبات كحولية كانت معدة لتهريبها وتم اعتقال صاحب المزرعه".