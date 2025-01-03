امام جمعة النجف : كلمتنا يجب ان تكون واحدة من اجل إنجاح التجربة العراقية

دعا امام وخطيب جمعة النجف الأشرف صدر الدين القبانجي إلى توحيد الرؤى السياسية تجاه ما يحصل من التغيرات السياسية في المنطقة .

وقال خلال خطبته السياسية لصلاة الجمعة "خيارنا الوحيد امام التقلبات التي تحدث في المنطقة هو وحدة الكلمة والاستقامة في هذا الطريق.

وأضاف" كلمتنا يجب ان تكون واحدة من اجل إنجاح التجربة العراقية".

محلياً وفي شأن الكهرباء وارتفاع سعر صرف الدولار ، قال: ارفع صوتي مع صوت الشعب إزاء ازمة الكهرباء وارتفاع الدولار، وهذه مشكلة كبيرة حلها بيد الحكومة العراقية بمواجهتها بكل الطرق الدبلوماسية والاقتصادية وغيرها.

وحول تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول ارتفاع معدل الجريمة ، قال القبانجي " اعتراف الرئيس الأمريكي الجديد بان معدل الجريمة في بلدهم وصل الى حد لم يشهده احد من قبل, يعني ان نظرية الهيمنة على العالم بدأت بالخط التنازلي إثر صحوة الشعوب والصحوة الإسلامية