السفير الايراني من النجف : التهديدات الأمريكية لن تخيفنا ولن تثنينا عن الاستمرار في دعم المقاومة

اكد السفير الايراني في العراق محمد كاظم آل صادق، إن التهديدات الأمريكية لن تخيفنا او تثنينا عن الاستمرار بدعم المقاومة.

وقال خلال الاحتفالية التي أقامتها القنصلية الإيرانية في مرقد الشهيد أبو مهدي المهندس بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال القادة المهندس وسليماني ان التهديدات الامريكية لم تكن وليدة اللحظة وانما مستمرة منذ اربعين عاماً ضد ايران وجبهة المقاومة.

واكد ال صادق " ان ايران مستمرة بدعم جبهة المقاومة ولن يثنينا اي تهديد عن مواصلة الدعم والإسناد .

وعن اغتيال القادة الشهداء قال ال صادق "أن استشهاد السيد نصر الله والسنوار والمهندس وسليماني لايعني نهاية المطاف ونهاية جبهة الإسناد والمقاومة وانما هي بداية مرحلة جديدة ولن تستطيع امريكا واسرائيل عن ثني ايران او مواجهتها .