المندلاوي يدعو لسرد بطولات الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني وتعريف الاجيال باسهاماتهما في سحق جمجمة الارهاب

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي لسرد بطولات الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني وتعريف الاجيال باسهاماتهما في سحق جمجمة الارهاب.

واستذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي،في بيان الذكرى الخامسة لجريمة اغتيال قادة النصر على الارهاب قرب مطار بغداد الدولي، الشهيدين العظيمين ابو مهدي المهندس، وضيف العراق الجنرال قاسم سليماني، ورفاقهما الابطال، مشيرًا الى ان تضحياتهم الكبيرة، وسنوات الجهاد التي كللوها بسحق جمجمة العصابات التكفيرية، وما بذلوه من جهود عالية في الدفاع عن الشعب العراقي ومقدساته لا يمكن ان تنسى".

وقال المندلاوي : نقف اجلالًا واكبارًا لمن سطروا اروع ملاحم التفاني والاخلاص في حفظ الهوية العراقية، ونؤكد ان دماءهم الغالية التي سفكت ظلمًا وعدوانًا قد كشفت قباحة قاتليهم، واوقدت في نفوس كل احرار الأمة ارادة التحدي والصمود والمقاومة والتضحية من اجل الإسلام والاوطان، داعيًا إلى انتهاز هذه الذكرى الأليمة لسرد البطولات الكبيرة للشهيدين، وتعريف الأجيال بالاسهامات الفريدة للقائدين الكبيرين في مواجهة الاستكبار والارهاب".

وتابع:، هنيئًا لهم وسام الشهادة، وجزاهم الله خيرًا على ما قدموه، وطوبى لشهداء العراق والاسلام كافة جنات النعيم، واللعنة الدائمة على من تلطخت ايديهم بدماء قادتنا وشهدائنا، والنصر المتجدد لمن سار على طريق الخالدين"