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الداخلية تفكك شبكتين تستدرجان الأطفال وتستغلهم بالتسول في بغداد


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، القبض على 6 متهمين بعمليات استدراج الأطفال واستغلالهم في التسول ببغداد يمثلون شبكتين وذلك بعمليتين أمنيتين منفصلتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري في بيان  إنه "في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وكالة الاستخبارات للحد من ظاهرة التسول، نفذت مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر عمليتين منفصلتين أسفرتا عن تفكيك شبكتين تعملان على استدراج الأطفال واستغلالهم في التسول وأعمال غير مشروعة في جانب الرصافة".

وأضاف، أن "هذه العمليات جاءت استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة مكّنت الفرق المختصة من تحديد مواقع المتهمين وإلقاء القبض عليهم، حيث بلغ عددهم (6) متهمين، وتم تحرير الضحايا بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

وأشار الى أنه "خلال التحقيقات، اعترف المتهمون صراحة بإدارة هذه الشبكات بهدف جمع الأموال بطرق غير قانونية"، موضحا أنه" بعد استكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، صدرت أحكام بالسجن لمدة (10) سنوات بحق المدانين".

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الداخلية تفكك شبكتين تستدرجان الأطفال وتستغلهم بالتسول في بغداد
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