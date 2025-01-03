الحشد العشائري ينفي وجود أي تحركات داعشية على الحدود مع سوريا

نفى مسؤول الحشد العشائري في ناحية ربيعة بمحافظة نينوى بدر الشمري، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، وجود أي تحركات لعناصر تنظيم داعش على الشريط الحدودي مع سوريا.

وقال الشمري في حديث صحفي" إنه "لا يوجد أي تحركات لعناصر داعش لا في صحراء نينوى ولا في الشريط الحدودي مع سوريا، والوضع الأمني مستقر، ولا توجد أي تهديدات".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية منتشرة بشكل كبير في جميع صنوفها من الجيش العراقي وحرس الحدود، والحشد الشعبي، والشرطة الاتحادية، والحشد العشائري، وأي حديث عن وجود تهريب لسجناء من سوريا هو مجرد شائعات، فالساتر الأمني مسيطر عليه، وداعش لم يعد يشكل أي خطر على نينوى".

وتواصل القوات الأمنية العراقية جهودها على الشريط الحدودي، بين العراق وسوريا، عبر إقامة مركز للعمليات المشتركة. وذلك بعد رصد تحركات مشبوهة لعناصر داعش والأحداث الفوضوية في سوريا عقب سقوط النظام السوري الذي انهار في غضون أيام قليلة بعد وصول جماعات مسلحة تطلق على نفسها اسم "المعارضة السورية".