أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، إبعاد 44 شخصاً أجنبياً مخالفين لقانون الإقامة في البصرة.

وذكرت المديرية في بيان أن "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في البصرة، أبعدت 44 شخصاُ أجنبياُ مخالفاً لقانون إقامة الأجانب في العراق بمحافظة البصرة، وذلك عبر مطار البصرة الدولي ومنفذ الشلامجة الحدودي".

وأكدت المديرية حسب البيان، استمرارها بملاحقة كل من يخالف قانون الإقامة في جميع أرجاء البلاد، من أجل خلق فرص عمل للعراقيين.