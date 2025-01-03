عمليات بغداد تعتقل 9 متهمين بالاعتداء على كادر طبي جنوبي بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القبض على 9 متهمين، بينهم متهمين اثنين اقدما بالاعتداء على "الكوادر الطبية"جنوبي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، انه "استكمالاً للعمليات الاستباقية التي تنفذها قطعاتنا الامنية وتكثيف الجهود الاستخبارية لملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت تشكيلات فرقة المشاة "السابعة عشر" بإسناد الأجهزة والوكالات الأستخبارية، من القاء القبض على تسعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة".

واضافت انه" من بين المتهمين اثنين اقدما بالاعتداء على الكوادر الطبية اثناء الواجب داخل مستشفى المحمودية واخرين اطراف مشاجرات مسلحة وذلك ضمن مناطق (الزيدان، حي القادسية) جنوبي العاصمة".

واشارت الى انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".