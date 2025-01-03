لجنة الصحة النيابية: المؤسسات الصحية تعاني من قلة التخصيصات والسيولة

ذكرت لجنة الصحة النيابية، ان هناك قلة بالتخصيصات والسيولة المالية في الكثير من المؤسسات الصحية، حيث أوضح عضو اللجنة باسم الغرابي لقناة السومرية، "نعاني من قلة التخصيصات والسيولة المالية في الكثير من المؤسسات الصحية منها الادوية وهو علاج ويمس حالة الانسان"، مبينا ان "المؤسسات الصحية لم تتسلم منذ ما يقارب الأسبوعين حتى 45 بالمئة من مستحقاتها خلال سنة كاملة".

وأضاف ان "ذلك جعل الكثير من أصحاب المذاخر والصيدليات والمكاتب العلمية لا تستطيع تجهيز هذه المواد حتى اذا كانت عبر السلفة او الدين"، لافتا الى ان "الرواتب متوفرة بصورة متأخرة بسبب قلة السيولة المالية".

فيما اعرب عن امله ان "تتخذ الحكومة خطوات صحيحة وثابتة للتخلص من هذه المشاكل المزمنة".