قائمة جبهة تركمان العراق الموحد تدعو رئيس الوزراء الى انصاف كركوك من حصة الكهرباء الوطنية

دعّت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، رئيس مجلس الوزراء بانصاف محافظة كركوك من حصة الكهرباء الوطنية، .

وقالت في بيان لها ،ان الحصة المقررة لا تتناسب مع عدد سكان المحافظة، ولا تتناسب مع كمية الطاقة التي تجهزها المحافظة للشبكة الوطنية.

واكدت ان تردي الخدمات في المحافظة، وعدم تقديم الخدمات بصورة عادلة لكل مناطق المحافظة مؤشر كبير على فشل المنهج الاقصائي التي تشكلت بها حكومة فندق الرشيد، وبدون اشراك المكون التركماني، واقصاء القوائم الفائزة الاخرى, وان اي محاولة لإعادة الروح لهذه الحكومة التي تعاني من الموت السريري ستبوء بالفشل ولن تؤدي الى اي تحسن في الخدمات.

وخلصت بالقول نلتمس من القضاء الاداري بضرورة حسم قضية محافظة كركوك لتحسين الخدمات المقدمة لكل ابناء محافظة كركوك بصورة عادلة وشفافة