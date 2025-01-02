القبض على محتال يمتهن السحر والشعوذة في شمال بابل

القت قوات قيادة شرطة بابل القبض على محتال يمتهن السحر والشعوذة في شمال المحافظة .



وأوضحت القيادة في بيان أن فريقاً أمنياً مشتركا من مدير قسم مكافحة إجرام شمال بابل ومدير شعبة مكافحة إجرام قضاء المحاويل وعدد من المنتسبين ، تمكن بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني من القبض على المتهم الذي كان يدّعي قدرته على إعادة النساء المطلقات والمتزوجات إلى أزواجهن .

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يستدرج ضحاياه من النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو باستقبالهن في منزله ، حيث يمارس عليهن طقوساً خاصة يدّعي أنها من أعمال السحر .

واوضح انه بعد استحصال الموافقات القضائية ، داهمت قوة أمنية منزل المتهم وألقت القبض عليه ، وضبطت بحوزته مواد وأدوات كان يستخدمها في أعمال السحر والشعوذة .

وتابع ان المتهم اعترف خلال التحقيقات بأنه ارتكب الأفعال المنسوبة إليه بهدف تحقيق مكاسب مادية وتم توقيفه وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي ، الخاصة بالنصب والاحتيال لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى المحكمة المختصة .