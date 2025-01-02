في ذكرى شهادة السيد محمد باقر الحكيم .. المندلاوي يدعو لنبذ ومحاربة الفكر الارهابي

قدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، التعازي بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد باقر الحكيم (قدس)، فيما جدد دعوته لنبذ ومحاربة الفكر الارهابي المتطرف.

وقال المندلاوي في بيان: "في هذه الذكرى الأليمة التي نستحضر فيها استشهاد شهيد المحراب الخالد السيد محمد باقر الحكيم ( قدس)، نقف إجلالاً أمام رمزٍ وطني وإسلامي قدّم حياته قرباناً من أجل قضايا الحق والعدالة، وسعى لتوحيد أبناء العراق تحت راية واحدة، وإعلاء قيم الإسلام والوطن بعيداً عن الفرقة والاختلاف".

وأضاف، "نحن إذ نستذكر السيرة العطرة لشهيد المحراب وتضحياته الجليلة، نؤكد على ضرورة أن تكون ذكراه حيةً في قلوبنا جميعا، كدافعٍ لتعزيز قيم التضامن ونبذ الخلافات، والعمل معاً من أجل عراق آمن ومستقر"، مجدداً دعوته إلى نبذ ومحاربة الفكر الارهابي المتطرف الذي أودى بحياة الكثير من الأبرياء في العراق والعالم.