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المشهداني يدعو الى جلسة استثنائية لقرب انتهاء ولاية مجلس مفوضي الانتخابات


دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، البرلمان لعقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل لقرب انتهاء ولاية مجلس المفوضين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب أن "المشهداني دعا إلى عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل لقرب انتهاء ولاية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

هذا وكشف النائب عن الاطار التنسيقي، مختار الموسوي، امس الاربعاء، عن وجود اتصالات بين الكتل السياسية لحسم التصويت على القوانين الجدلية مع بداية الفصل التشريعي الجديد.

وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الفصل التشريعي الجديد سوف يبدأ يوم التاسع من الشهر المقبل، وأمام مجلس النواب مهاما كثيرة، أبرزها تعديل قانون الموازنة وكذلك انتظار وصول جداول موازنة سنة 2025 لغرض التصويت عليها، إضافة الى ذلك، القوانين الجدلية المؤجلة منذ فترة طويلة جداً".

وأضاف، أنه "مع قرب بدء الفصل التشريعي، هناك اتصالات تجري ما بين الكتل السياسية من أجل حسم التصويت على القوانين الجدلية، لعقد اجتماعات موسعة بعد عطلة رأس السنة، كي تدخل الكتل السياسية متفقة على تمرير القوانين بشكل مسبق، ولا يتم تعطيل الجلسات بسبب عدم الاتفاق على القوانين وادراجها على جدول الاعمال".

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